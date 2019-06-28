Макмиллан продлил контракт с рижским «Динамо». Он проведёт в клубе третий сезон

Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан продлил контракт с клубом, информирует официальный «твиттер» клуба.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-12" и 50 штрафных минутах. В среднем за матч Брэндон проводил на льду 19 минут 4 секунды. Следующий сезон станет для Макмиллана третьим в «Динамо».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Медвешчака» и «Торпедо». В общей сложности он провёл 158 матчей, в которых набрал 66 (36+30) баллов при полезности «-30» и 194 минутах штрафного времени.

Ранее стало известно, что Сергей Гимаев и Кристерс Гудлевскис также продолжат играть за рижское «Динамо».