Макмиллан продлил контракт с рижским «Динамо». Он проведёт в клубе третий сезон
Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан продлил контракт с клубом, информирует официальный «твиттер» клуба.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-12" и 50 штрафных минутах. В среднем за матч Брэндон проводил на льду 19 минут 4 секунды. Следующий сезон станет для Макмиллана третьим в «Динамо».
За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Медвешчака» и «Торпедо». В общей сложности он провёл 158 матчей, в которых набрал 66 (36+30) баллов при полезности «-30» и 194 минутах штрафного времени.
Ранее стало известно, что Сергей Гимаев и Кристерс Гудлевскис также продолжат играть за рижское «Динамо».
Сергей Гимаев и Кристерс Гудлевскис продолжат играть за рижское «Динамо»
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