Куинн: представьте, каким Какко станет, когда ему будет за 20

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о Каапо Какко и прокомментировал переход Джейкоба Трубы.

«Мне нравится в Какко то, что он может забивать и играть в пас. Он долго играл на позиции центрфорварда, пока ему не исполнилось 15 или 16 лет. Поэтому он знает, как вести игру тройки. И он может стать ещё сильнее физически. Он и так крупный и крепкий парень, а представьте, каким он станет через три или четыре года, когда ему будет за 20.

Джейкоб отлично вписывается в наши планы. Мы пошли на этот обмен не для того, чтобы на скорую руку заполнить вакансию. Ему 25 лет, он добился успеха, провёл прошлый сезон на отличном уровне. Но он только выходит на пик карьеры. Посмотрите на команды, добившиеся успеха в плей-офф, которые играли в финале и завоевали Кубок. Всё зависит от защитников. В нашем виде спорта они играют чрезвычайно важную роль и поддерживают атаку, если нужно. Они не только обороняются. А он как раз умеет и обороняться, и играть в нападении. Таких игроков не так легко найти», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.