Тренер «Рейнджерс»: не хотел бы оказывать давление на Какко

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о форварде Каапо Какко, выбранным на драфте под вторым номером.
«Не хотел бы оказывать давление на Какко. Понятно, от хоккеиста, выбранного под таким высоким номером, ждут успешной игры. Он попадает в команду, которая не вышла в плей-офф. Ей нужна помощь. Лига стала моложе, и хочется, чтобы эти ребята получили шанс на успех. Все этого ждут, и я в том числе. Но хоккеисты по-разному адаптируются в НХЛ. Кто-то быстрее, кто-то медленнее.
Давление есть всегда, даже когда люди его не ощущают. Мы все, тренеры, клуб, команда, хотели играть в плей-офф в этом году и боролись за это право до дедлайна. Наша задача — выйти в плей-офф. Считаю, у «Рейнджерс» будет состав, который позволит команде решить задау, если мы продолжим работать в том же направлении. Команда была в хорошей ситуации после Рождества, но потеряла ключевых игроков перед дедлайном», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
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