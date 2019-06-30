10 команд заинтересованы в подписании контракта с Кори Перри

Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри заинтересовал 10 клубов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист TSN Франк Серавалли.



В настоящий момент канадский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента, поскольку несколько дней назад «Анахайм» выкупил контракт ветерана. Сообщается, что в ближайшее время Перри сократит список до 3-4 клубов. Несколько команд обозначили интерес недавно, когда поняли, что не смогут заполучить других свободных агентов.

В минувшем сезоне 34-летний канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.