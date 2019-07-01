Бержевен: Ахо принял оффер-шит «Монреаля» и хочет к нам приехать

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал оффер-шит, который сделал его клуб нападающему «Каролины Харрикейнз» Себастьяну Ахо. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.



«Себастьян Ахо принял наше предложение. Он хочет приехать в Монреаль. Он видит молодёжь «Монреаля» и хочет быть частью этого процесса. Мы гордимся, но пока мы должны ждать», — приводит слова Бержевена журналист Грег Вышински.



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов.

Уодделл — об оффер-шите «Монреаля»: удивлён, что не предложили больше