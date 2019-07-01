Президент «Рейнджерс» — про переход Панарина: нет города крупнее, чем Нью-Йорк

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Артемием Панариным. Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).



«Панарин всегда хотел играть в большом городе, и нет более крупного города, чем Нью-Йорк. Он хотел оказаться в Нью-Йорке, особенно в «Рейнджерс», — приводит слова функционера журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».



В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс» Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.