Президент «Рейнджерс» — про переход Панарина: нет города крупнее, чем Нью-Йорк

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Артемием Панариным. Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
«Панарин всегда хотел играть в большом городе, и нет более крупного города, чем Нью-Йорк. Он хотел оказаться в Нью-Йорке, особенно в «Рейнджерс», — приводит слова функционера журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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