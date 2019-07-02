Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»
Джерри Йоханнсон, агент нападающего «Каролины Харрикейнз» Себастьяна Ахо, поделился мнением об оффер-шите от «Монреаль Канадиенс» в адрес его клиента. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.
«Себастьян хочет играть за «Монреаль» – это 100 процентов. Он бы не подписал оффер-шит, если бы не хотел играть за эту команду. Не думаю, что «Каролине» будет легко повторить предложение «Монреаля». Могу легко сказать – это не легкая задача для «Харрикейнс».
Мы говорили с «Монреалем» ранее, так что оффер-шит не был неожиданностью», — приводит слова агента The Athletic.
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Последний раз, когда игрок сменил команду таким способом, дело едва не дошло до драки.
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