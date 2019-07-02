Президент «Рейнджерс»: Панарин ухватился за мечту, мы счастливы

Президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал переход Артемия Панарина в свою команду.



«В Панарине есть что-то особенное – в том, как он играет, в том, как он видит игру, в том, как он о ней думает. Наблюдая за его игрой в решающие моменты, видно, как ему это нравится. Он просто обожает играть.



Уверен, что теперь, имея на руках семилетний контракт и переехав в Нью-Йорк, он сумеет получить удовольствие от всего, что этот город может предложить – а это невероятное количество захватывающих возможностей. Он сможет играть в постоянно наэлектризованной атмосфере.



В наших прежних беседах он упоминал Madison Square Garden и каково выступать на этой арене. Его манил большой город, его история, история «Гардена». Я чувствовал, что он стремился сюда и хотел стать частью всего этого. Он ухватился за эту мечту и стал нью-йоркским «рейнджером», и мы по этому поводу невероятно счастливы», – цитирует функционера официальный сайт лиги.

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