Вратарь СКА успешно выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку клюшкой

Вирусный челлендж, цель которого состоит в том, чтобы необычным образом открыть бутылку с водой, продолжают выполнять всё новые спортсмены. На сей раз исполнить трюк удалось российскому вратарю СКА Евгению Хвостову. Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал в своём «твиттере» видео, как 17-летний голкипер, входящий в систему команды, сбил крышку своей клюшкой, находясь в лагере развития СКА.

Хвостов является не первым хоккеистом, успешно выполнившим Bottle Cap Challenge. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов. Он сумел сбить крышку бутылки шайбой. В популярном флешмобе также принимал участие форвард хабаровского «Амура» Игорь Величкин. Однако выполнить челлендж ему не удалось. Величкин упал, пытаясь открыть крышку ударом ногой.



Bottle Cap Challenge начал набирать стремительную популярность после того, как боец ММА, чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил в своём «инстаграме» пост, в котором он откручивает крышку бутылки ударом ногой. Впоследствии многие бойцы и представители других видов спорта подхватили идею челленджа.

Данис Зарипов принял участие в Bottle Cap Challenge, сбив крышку шайбой

Нападающий «Амура» попытался исполнить трюк Bottle Cap Challenge