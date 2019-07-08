Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России
Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России нападающими «Сент-Луис Блюз» Иваном Барбашёвым и Владимиром Тарасенко.
Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, хоккеист привезёт Кубок Стэнли в Москву в субботу, 17 августа.
По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный «блюзменами» трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко.
Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).
«Мы хотим ему заплатить!». Что станет с чемпионской командой «Сент-Луиса»
Биннингона искупают в деньгах, Берюбе избавится от приставки, а кому-то придётся уйти.
«Уехать в Канаду – правильное решение». Барбашёв – о мечте и Кубке Стэнли
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв дал большое интервью «Чемпионату», рассказав о победе, к которой он шёл с самого детства.
- 8 июля 2019
-
21:50
-
21:41
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:42
-
20:25
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
19:28
-
18:45
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
17:09
-
16:55
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:45
-
14:30
-
13:57
-
13:11
-
12:51
-
12:08
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
10:47
-
10:30
-
10:23
-
10:08
Партнерский контент