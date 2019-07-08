Стали известны даты презентации Кубка Стэнли в России нападающими «Сент-Луис Блюз» Иваном Барбашёвым и Владимиром Тарасенко.



Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, хоккеист привезёт Кубок Стэнли в Москву в субботу, 17 августа.



По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный «блюзменами» трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко.



Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» (4-3).

«Мы хотим ему заплатить!». Что станет с чемпионской командой «Сент-Луиса» Биннингона искупают в деньгах, Берюбе избавится от приставки, а кому-то придётся уйти.