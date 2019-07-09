«Авангард» продлил контракт с 36-летним защитником Бондаревым

«Авангард» продлил контракт с защитником Алексеем Бондаревым, сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне 36-летний защитник провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись тремя результативными передачами. Кроме того защитник заработал показатель полезности «+7» и четыре минуты штрафа, проводя на льду чуть больше восьми минут. В плей-офф игровое время ветерана значительно выросло (14 минут 39 секунд) и он набрал 3 (1+2) очка в 17 играх при показателе полезности «+4».



В прошедшем сезоне омичи дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. В ходе плей-офф «ястребы» прошли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

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