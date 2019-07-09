85-летний Дон Черри намерен продолжить работу на телевидении
Известный хоккейный эксперт Дон Черри опроверг информацию североамериканских СМИ, сообщивших об уходе 85-летнего эксперта с телевидения.
«Я весьма разочарован колонкой моего друга Стива, где он сообщил, что со мной могут не продлить контракт на следующий сезон. После завершения плей-офф мне уже сказали, что я остаюсь. Руководители Sportsnet были довольны моей передачей «Уголок тренера» и нашей работой, и тут внезапно он такое пишет. У него есть мой номер, он мог бы мне позвонить, и я бы сказал ему, что тут нет проблемы», — приводит слова Черри CBC.
Напомним, Черри, ранее работавший хоккейным тренером, известен своей эпатажностью и острыми критическими высказываниями, в том числе о российских игроках.
Дон Черри: канадцы выигрывают Кубки, а «Торонто» задрафтовал русского и финнов
«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова
Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!
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