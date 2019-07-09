85-летний Дон Черри намерен продолжить работу на телевидении

Известный хоккейный эксперт Дон Черри опроверг информацию североамериканских СМИ, сообщивших об уходе 85-летнего эксперта с телевидения.



«Я весьма разочарован колонкой моего друга Стива, где он сообщил, что со мной могут не продлить контракт на следующий сезон. После завершения плей-офф мне уже сказали, что я остаюсь. Руководители Sportsnet были довольны моей передачей «Уголок тренера» и нашей работой, и тут внезапно он такое пишет. У него есть мой номер, он мог бы мне позвонить, и я бы сказал ему, что тут нет проблемы», — приводит слова Черри CBC.



Напомним, Черри, ранее работавший хоккейным тренером, известен своей эпатажностью и острыми критическими высказываниями, в том числе о российских игроках.

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