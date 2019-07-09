«Колорадо» подписал новый контракт с Джаредом Беднаром

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с главным тренером Джаредом Беднаром, информирует официальный сайт команды. 47-летний канадский специалист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Беднар возглавил «Колорадо» 25 августа 2016 года. Специалист сумел вывести команду в розыгрыш Кубка Стэнли на второй год своей работы, а в сезоне-2018/19 «Колорадо» добрался до второго раунда плей-офф. «Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3-4.



Беднар работал главным тренером фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ с 2012 года. В чемпионате-2015/16 под руководством Беднара «Лэйк Эри» выиграл Кубок Колдера.



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