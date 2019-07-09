«Колорадо» подписал новый контракт с Джаредом Беднаром
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с главным тренером Джаредом Беднаром, информирует официальный сайт команды. 47-летний канадский специалист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
Беднар возглавил «Колорадо» 25 августа 2016 года. Специалист сумел вывести команду в розыгрыш Кубка Стэнли на второй год своей работы, а в сезоне-2018/19 «Колорадо» добрался до второго раунда плей-офф. «Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3-4.
Беднар работал главным тренером фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ с 2012 года. В чемпионате-2015/16 под руководством Беднара «Лэйк Эри» выиграл Кубок Колдера.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00
-
22:28
-
21:38
-
21:07
-
20:37
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:19
-
18:52
-
18:19
-
17:40
-
17:11
-
16:38
-
16:09
-
15:48
-
15:44
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:19
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:29
Партнерский контент