В календарь «Ак Барса» внесли оперативное изменение

В календарь матчей хоккейного клуба «Ак Барс» внесли оперативное изменение, сообщает официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте».



«Вместо Риги на первый домашний матч к нам приедет «Магнитка». Игра состоится 13 сентября. Такие вот молниеносные изменения», — указала пресс-служба клуба.



Напомним, полное расписание КХЛ сезона-2019/20 с уже внесённой поправкой доступно на «Чемпионате».



Действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.



Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.