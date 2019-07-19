Задоров пока единственный российский хоккеист НХЛ, поддержавший Панарина
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях. У себя в «инстаграме» россиянин опубликовал ссылку на своё интервью, призвав подписчиков ознакомиться с ним и выразить мнение об увиденном.
В комментариях и лайках к посту Артемия пока что из российских игроков Национальной хоккейной лиги проявился только защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. Защитник «лавин» недвусмысленно дал понять, что поддерживает соотечественника.
Ранее Панарин и Задоров уже делились мнением о событиях, происходящих в России. Игроки НХЛ раскритиковали закон об интернете. С ответом хоккеистам впоследствии пришлось выступать посольству России в США.
Фото: Инстаграм Артемия Панарина
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
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