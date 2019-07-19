Плющев — Панарину: когда о чём-то высказываешься, нужно подкреплять это знаниями
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение касательно интервью нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Чтобы высказываться по поводу политики, надо эту политику знать. Думаю, что Артемий не настолько хорошо владеет внешней и внутренней ситуацией, чтобы давать свои оценки. Руководствоваться двумя каналами или «Твиттером» – это не самая объективная информация.
Он живёт в настолько свободной стране, что может себе позволять всё, что хочет. Но дело в том, что надо разбираться во внутренней и внешней политике, чтобы давать какие-то суждения. Он, конечно, имеет право на любое мнение, но, когда ты о чём-то высказываешься, нужно подкреплять это более фундаментальными знаниями», – цитирует Плющева Sport24.
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
«Подписал огромный контракт, и его понесло». За что накинулись на Панарина
Реакция хоккейных людей на резонансное интервью с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс».
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