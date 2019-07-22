Агент Гусева: после определённого дедлайна пойду на переговоры со СКА

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева в КХЛ, рассказал, что не исключён вариант, при котором форвард вернётся в СКА. Гусев играл за СКА с 2015 по 2019 год, после чего подписал контракт с «Вегас Голден Найтс».
«Вегас» пока не обменивает нападающего Никиту Гусева в другой клуб, хотя мне известно, что предложения об обмене были. Я постоянно на связи с компанией, представляющей интересы Никиты в Северной Америке. В «Вегасе» в курсе предпочтений и пожеланий Никиты. Сейчас мяч находится на их стороне. Права на Гусева в КХЛ принадлежат СКА. Есть определённый дедлайн, после которого я буду вынужден пойти на конкретные переговоры с «армейским» клубом», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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