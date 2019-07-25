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Фисенко рассказал, почему пообещал не драться с Артюхиным и Свитовым

Фисенко рассказал, почему пообещал не драться с Артюхиным и Свитовым
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко, перешедший в казанский клуб из омского «Авангарда», прокомментировал собственные слова о нежелании биться с Евгением Артюхиным и Александром Свитовым, а также поделился мнением о драке Андрея Свечникова и Александра Овечкина.

«Я не проиграл ни одной драки в КХЛ? Ну, защитник «Медвешчака» Томас Ларкин мне хорошо попал, рассёк бровь. Так что можно сказать, что ему проиграл. Почему пообещал не драться с Артюхиным и Свитовым? Артюхин и Свитов – два огромных игрока, которые здорово смотрятся в драках. Это их стихия. Я не тафгай, просто не ухожу от драк и могу постоять за партнёров. Но это не то, чем мне нужно заниматься на льду.

Как отношусь к драке Свечникова с Овечкиным? Андрей получил по голове, я не знаю, какой здесь плюс. Можно говорить, что он смелый, не побоялся, но в итоге-то он проиграл драку. И травму получил. Он попробовал, у него не получилось. Думаю, больше пробовать не будет», — приводит слова Фисенко Спорт Бизнес Online».

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