Гуськов: Панарин получит своё игровое время, а с Бучневичем вопрос открыт

Эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов поделился мнением о заключении нового контракта Павла Бучневича с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Контракт Панарина затмил все новости, поэтому не так громко встречают новый контракт Бучневича, но это очередной шанс для молодого игрока выйти на новый уровень. Может быть, Павел будет в связке с Панариным. Кто знает, это прерогатива тренера, если вдруг такое случится, то Бучневич в этом сезоне сможет набрать намного больше очков. Однако ему надо себя зарекомендовать игроком, который будет выходить с таким форвардом, как Панарин.

Думаю, Бучневич доволен, что контракт подписан. Новый сезон, новые победы, всё зависит от него. Уезжая за океан, он был одним из самых перспективных российских игроков. И сейчас он им тоже остаётся, ему не так много лет, чтобы говорить, что его лучшие годы позади. Наоборот, всё только начинается. У каждого игрока бывают периоды, когда травмы мешают, от этого никуда не деться. Считаю, без этих травм у Бучневича был бы совершенно другой уровень.

В «Рейнджерс» колоссальная конкуренция, Бучневичу в спину дышат Кравцов и Какко. Каждый сезон нужно с самого начала предсезонных сборов доказывать свою состоятельность, Бучневич это проходит из года в год. У таких звёздных игроков, как Панарин, все понятно, он получит свое игровое время, время в большинстве. А с Бучневичем вопрос открыт, в тренировочном лагере ему нужно пахать, чтобы заработать место в основном составе», — цитирует Гуськова Sport24.