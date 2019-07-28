Брукс: «Рейнджерс» выкупят контракт Шаттенкирка. Смит отправится в АХЛ

Известный североамериканский журналист Ларри Брукс, специализирующийся на освещении матчей «Нью-Йорк Рейнджерс», прокомментировал ситуацию, в которую угодил клуб с потолком зарплат. Уже сейчас «синерубашечники» его превышают больше чем на $ 4 млн, а ещё остаются неподписанными два ключевых игрока – защитник Энтони Деанджело и форвард Брендан Лемье.

«Рейнджерс» совершили две сделки в это межсезонье, в результате которых команду пополнили два праворуких защитника, ориентированных на игру в большинстве. (Адам Фокс и Джейкоб Труба. — Прим. «Чемпионата»). Ну и что это говорит вам о будущем Кевина Шаттенкирка?

К тому же необходимо выправлять ситуацию с потолком зарплат. Микс из Артемия Панарина и Трубы обошёлся в $19,654 млн. Всё это говорит мне, что время пребывания Шаттенкирка в команде истечёт по истечению срока второго окна выкупа контрактов.

Брендан Смит и Мэтт Белески отправятся в АХЛ. Энтони Деанджело и Брендан Лемье будут играть по соответствующим однолетним квалификационным предложениям. Они получат $ 874,1 тыс., потому что у них не будет другого выбора, если они захотят остаться в НХЛ в этом сезоне. Выкуп контракта Шаттенкирка на $ 6,65 млн закроет вопрос с потолком.

Что касается Крайдера, то нет никаких сведений и даже слухов, указывающих на то, что клуб торгует Крисом. Поскольку «Рейнджерс» находятся под большим давлением из-за потолка и не имеет сильных Предложений, перемещение Крайдера в ближайшие пару дней выглядит нереальным вариантом», — уверен Брукс.

«Рейнджерс» — второй клуб в НХЛ, превысивший потолок зарплат на данный момент