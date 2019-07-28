СКА объявил состав на матч с «Тамбовом». В воротах сыграет Налимов

СКА на официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч с «Тамбовом», который пройдёт на сборе в Новогорске.

Налимов (Кочетков);

Рундблад– Рукавишников, Кагарлицкий– Кемппайнен— Барабанов,

Земчёнок– Глухов, Кузьменко– Каблуков– Кетов,

Савунов– Зуб, Тихонов– Дергачёв – Ли, Галенюк.

Сбор в Новогорске завершится сегодня. Команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября гостевым матчем с магнитогорским «Металлургом».

ХК «Тамбов» в дебютном сезоне в ВХЛ занял 23-е место в турнирной таблице. 28 июля СКА одержал волевую победу в матче с «Химиком».