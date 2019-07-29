Агент Маркова: есть ли предложения? Все упираются в возраст

Агент российского защитника Андрея Маркова Сергей Исаков поделился мыслями о будущем 40-летнего хоккеиста.



«Андрей тренируется с персональным тренером, готовится к сезону. Все про него всё знают, после первых сборов посмотрим, как будет ситуация развиваться.



Есть ли предложения? Вопросы задают, спрашивают: сколько, готов – не готов? Все упираются в возраст, но вы посмотрите на его статистику прошлого и позапрошлого сезона! Пока ждём конкретных предложений», – цитирует Исакова Sport24.



В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».

Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн рублей в год