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Агент Маркова: есть ли предложения? Все упираются в возраст

Агент Маркова: есть ли предложения? Все упираются в возраст
Хоккей / КХЛ 0

Агент российского защитника Андрея Маркова Сергей Исаков поделился мыслями о будущем 40-летнего хоккеиста.

«Андрей тренируется с персональным тренером, готовится к сезону. Все про него всё знают, после первых сборов посмотрим, как будет ситуация развиваться.

Есть ли предложения? Вопросы задают, спрашивают: сколько, готов – не готов? Все упираются в возраст, но вы посмотрите на его статистику прошлого и позапрошлого сезона! Пока ждём конкретных предложений», – цитирует Исакова Sport24.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».

Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн рублей в год
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