Российский нападающий Никита Гусев близок к продолжению карьеры в «Нью-Джерси Дэвилз», заявил североамериканский инсайдер Джесси Грэйнджер.
«Как сообщает источник, „Вегас“ разрешил „Нью-Джерси“ провести встречу с Гусевым в эти выходные, чтобы понять, смогут ли они заключить контракт. Официально обмен ещё не совершен, но мне сказали, что всё может решиться в ближайшее время», — написал Грэйнджер в «Твиттере».
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. На данный момент у Гусева нет контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежат права на игрока.
- 29 июля 2019
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