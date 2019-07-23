Гусев покинет «Вегас» и вернётся в СКА? Три сценария для звёздного форварда

На дворе конец июля, а нападающий Никита Гусев и клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» никак не могут прийти к согласию относительно будущего российского форварда. С одной стороны, «Вегас» понимает, что Гусев может стать его грозным оружием на долгие годы. С другой, заключение нового контракта проблематично по многим причинам, главная из которых — отсутствие места под потолком зарплат. И варианты развития событий могут быть самыми разными, вплоть до возвращения хоккеиста в Россию.

Как обстоит дело сейчас

Гусев — ограниченно свободный агент в НХЛ. Это значит, что договора на следующий сезон у него нет (прежний контракт новичка истёк 1 июля), но права на него принадлежат «Вегасу», за основной состав которого Никита не сыграл пока ни одного матча. Чтобы сохранить эти права, «золотые рыцари» в июне сделали нападающему квалификационное предложение — после этого Гусев может вести переговоры только с «Вегасом» и не может получить оффершит (контрактное предложение от других клубов НХЛ). На заокеанский арбитраж, который мог бы присудить сумму будущего оклада, прав у Никиты тоже нет.



Переговоры с генменеджером «рыцарей» Джорджем Макфи пока ни к чему не привели. По неофициальной информации, клуб предложил россиянину двухлетний договор на $ 4 млн, но это не устроило Никиту, который хочет на $ 2 млн больше. Позволить себе такую роскошь Макфи не может, поскольку платёжная ведомость уже превышает потолок зарплат, а крупный контракт Гусева потребует обменов кого-то из других хоккеистов. Обменять самого Никиту тоже не получается, поскольку другие команды дают за Гусева слишком мало.



Всё это привело к тому, что агент игрока Юрий Николаев заявил о возможном начале переговоров со СКА, который владеет правами на Никиту в КХЛ.

«Вегас» и деньги:



Потолок зарплат в НХЛ на сезон-2019/20 — $ 81,5 млн.

Платёжная ведомость «Вегаса» на текущий момент — $ 85 млн.

Платёжная ведомость «Вегаса» с учётом долгосрочно травмированных — $ 79,7 млн.

Нападающих на одностороннем контракте — 14.

Количество игроков без контракта — 1 (Гусев).

Вариант первый — Гусев останется «рыцарем»

На этот вариант надеются многие болельщики «Голден Найтс», да и сам игрок, без сомнений, хочет остаться в «Вегасе». Обмен в другой клуб означал бы новый виток адаптации за океаном, поиск квартиры и бытовые неурядицы, а «золотые рыцари» — команда с хорошими перспективами и в приятном для жизни месте.



Для того чтобы Гусев остался в «Голден Найтс», нужна уступка: либо со стороны генменеджера Джорджа Макфи, который не хочет принимать финансовые условия хоккеиста, считая их завышенными, либо от Гусева, который должен «подвинуться», либо обеих сторон сразу. Долгое время Никита считался одним из главных активов «Вегаса», играющим вне НХЛ, и отказываться просто так от потенциальной звезды клуб не хочет. Но и идти на поводу у хоккеиста, который пока не имел возможности проявить себя за океаном, руководство явно не станет, тем более что состав у «Вегаса» уже укомплектован. Единственный козырь Гусева состоит в том, что Никита мог бы усилить бригаду большинства «Голден Найтс», которая была далека от идеала в сезоне-2018/19.

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Если клуб всё же согласится на условия Гусева, это будет означать скорый обмен кого-то из других нападающих. Главными кандидатами на смену команды могут считаться Коди Икин ($ 3,85 млн в год) и Райан Ривз ($ 2,77 млн в год).

Почему «Вегас» сомневается в Гусеве, который был суперзвездой КХЛ и отлично играл за сборную России? Без сомнения, здесь играет свою роль пресловутый «фактор Вадима Шипачёва», поскольку «золотые рыцари» уже один раз обожглись на русском форварде, который также считался потенциальным кандидатом на роль лидера. Привыкание к североамериканскому хоккею, размеру площадки и стилю жизни всем даётся по-разному. Гусеву до сих пор необходим переводчик с английского, что может лишь усиливать сомнения в готовности Никиты к игре в НХЛ. Второй раз тратить большие деньги на неэффективного русского (контракт Шипачёва стоил $ 4,5 млн за сезон) «Вегас» точно не станет. К слову, права на Шипачёва останутся у «Вегаса» ещё на три года.

Вариант второй — обмен Гусева в другой клуб НХЛ

Для «рыцарей» этот сценарий также был бы неплохим, поскольку освобождение достаточного места под потолком зарплат для нового контракта Никиты может быть очень проблематичным. Потенциал этого обмена осложняет отсутствие у форварда опыта игр за команды НХЛ. Никиту называют интригующе перспективным и очень талантливым, признавая, что шансы его провала очень невелики, но переплачивать за Гусева никто не желает. Понятно, что Макфи не хочет продавать россиянина за два мешка картошки, поскольку увидеть Гусева, играющего на звёздном уровне за другой клуб, было бы невыносимо обидно. Очевидно, что «Вегас» требует за 27-летнего нападающего как минимум один первый раунд драфта, что другие считают слишком высокой ценой.

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Вариант третий — переговоры со СКА и возвращение в КХЛ

Интересы Гусева представляют два человека: в НХЛ это агент Джей Пи Бэрри из компании CAA, и Юрий Николаев, работающий по эту сторону океана. Всякий раз, когда от агентов поступают новости, важно учитывать их мотивы, поскольку добросовестный агент всегда стоит на страже интересов своего клиента.



После того как в интервью «Чемпионату» Юрий Николаев рассказал об определённом временном дедлайне для заокеанских переговоров, стало ясно, что Гусев хочет остаться в НХЛ. Дата упомянутого последнего срока названа не была, но вне зависимости от того, кто её установил, это похоже на обычную попытку оказать давление на «золотых рыцарей». Штаб Гусева не устраивает неопределённость, поскольку нужно вовсю готовится к новому сезону, а отсутствие ясности может сказаться на успехах Никиты непосредственно на льду. Чем больше времени проходит, тем меньше существует вариантов для обмена в НХЛ, поскольку составы на будущий сезон у всех команд уже практически сформированы, поэтому попытка поторопить Макфи вполне оправдана.

Возвращение в КХЛ для Никиты юридически вполне возможно. Действующего контракта с командами другой лиги у него нет, а переход ограниченно свободного агента правилами не запрещён — вспомним хотя бы слухи о возможном появлении в России звезды «Бостона» Давида Пастрняка или слух о переходе в «Ак Барс» Микко Рантанена.



Другое дело, что мотивация самого игрока, который вынужден совершать подобный камбэк, будет далеко не самой высокой. Такое развитие событий делает бессмысленным его прошлогодний торопливый отъезд в «Вегас» после окончания сезона в России, а СКА, у которого состав также заполнен, вряд ли готов насыпать золотые горы даже с учётом широчайших финансовых возможностей. Второй шанс уехать в НХЛ после такого возвращения на родину Гусеву может и не представиться или быть даже хуже нынешнего, хотя пример Александра Радулова подтверждает возможность исключения из правил.



Других рычагов влияния на «Вегас» у агентов Гусева нет, а Макфи публично заявил, что не будет торопиться принимать решение. Вся заокеанская судьба Никиты зависит от «Вегаса», и затягивание всего процесса игроку крайне невыгодно. Затяжное «бодание» с клубом по прошлогоднему сценарию Вильяма Нюландера и «Торонто» маловероятно, но стоит упомянуть и такой вариант: если Гусев не подпишет контракт ни с одним клубом НХЛ до 1 декабря, то не сможет играть за океаном в нынешнем сезоне, а будущим летом станет в НХЛ неограниченно свободным агентом. Период окончания дозаявок в КХЛ заканчивается 27 декабря, поэтому торопиться с возвращением в Россию Гусеву смысла нет — в случае полной неудачи в американских переговорах он успеет подписаться и доиграть сезон на родине.