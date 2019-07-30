Фаворит драфта НХЛ — 2020 Лафренье рассказал о советах Джека Хьюза

Фаворит драфта НХЛ – 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье рассказал о советах, которые получил от игрока «Нью-Джерси» Джека Хьюза.
«Он сказал мне сосредоточиться на себе, на своём сезоне. Я знаю, что на меня будет обращено большое внимание.
Постараюсь сконцентрироваться и становиться лучше с каждым днём. Это было первое наше общение с ним. Он хороший, зрелый парень и отличный игрок.
Думаю, что мы с ним довольно разные. Во-первых, он центральный нападающий. К тому же Джек более ловкий и хитрый. Я тоже ориентирован на нападение, но он катается лучше меня. Если смогу его догнать, то буду очень рад», – приводит слова Лафренье официальный сайт НХЛ.
На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».
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