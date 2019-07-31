Немчинов — об обмене Гусева: агенты нашли для Никиты оптимальный вариант

Экс-наставник ЦСКА и обладатель Кубка Стэнли-2000 в составе «Нью-Джерси Девилз» Сергей Немчинов прокомментировал обмен Никиты Гусева, перешедшего из «Вегас Голден Найтс» в стан «дьяволов».



«Думаю, агенты нашли для Никиты наиболее оптимальный вариант. В бытовом плане сложностей не будет — всё, как и в других городах. В последние два года в клубе полностью поменялось руководство. В команде сейчас собираются интересные талантливые нападающие. Взять хотя бы новичков — швейцарца Нико Хишира и первого номера последнего драфта американца Джека Хьюза. Ребята очень техничные, и с ними Гусеву будет крайне интересно играть. На мой взгляд, вокруг этой атакующей группы начнут строить тот хоккей, который любит Никита. Даже в прошлом сезоне «Нью-Джерси» показывал отрезками комбинационный хоккей, а сейчас их состав усиливается, клуб подписывает игроков. Полагаю, сейчас от «Девилз» можно ждать сюрпризов», — приводят слова Немчинова «Известия».

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