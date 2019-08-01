Источник: «Рейнджерс» выкупят контракт Шаттенкирка

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение воспользоваться вторым окном выкупа контрактов игроков. «Синерубашечники» выкупят контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщает журналист Бретт Сиргалис.

В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил две шайбы и сделал 26 результативных передач в 73 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-15». Контракт Кевина рассчитан ещё на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 6,65 млн.

По информации портала CapFriendly, платёжная ведомость «синерубашечников» составляет $ 85,6 млн при потолке зарплат $ 81,5 млн. При этом «Рейнджерс» ещё не заключили нового контракта с нападающим Бренданом Лемье. Не имеет контракта и один из ведущих защитников команды — Энтони Деанджело.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» может обменять Владислава Наместникова. Под угрозой также находились защитники Брендан Смит, Марк Стаал и форвард Крис Крайдер.

«Рейнджерс» — второй клуб в НХЛ, превысивший потолок зарплат на данный момент