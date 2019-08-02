Немчинов — о контракте Гусева: Никита получил то, что хотел в плане денег
Обладатель Кубка Стэнли — 2000 Сергей Немчинов поделился мнением об обмене российского форварда Никиты Гусева из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Никита получил то, что хотел в плане денег. Но проблема «Вегаса» заключалась не только в этом. Часто бывает, что при таких переходах дело не только в потолке зарплат, а в подходе клуба к формированию состава. Если игрок нужен клубу, то он будет проповедовать немножко другой стиль. А «Вегас» играет проще, поэтому для Гусева даже лучше, что он попал в «Нью-Джерси», который будет показывать более комбинационный хоккей», — приводят слова Немчинова «Известия».
После обмена 27-летний Гусев подписал с «дьяволами» двухлетний контракт на общую сумму $ 9 млн.
Макфи: у Гусева нет скорости и габаритов. Трудно понять, кем он будет
«Мысли были только об НХЛ, ждал бы до последнего». Гусев – о «Нью-Джерси»
Первое интервью с Никитой Гусевым после перехода в «Дэвилз» и подписания контракта на $ 9 млн.
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