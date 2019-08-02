Потапов: когда Билялетдинов проходил мимо, хотелось встать и отдать честь

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал о тренировочном процессе в омской команде и вспомнил совместную работу в «Ак Барсе» с Зинэтулой Билялетдиновым.



«Я пришёл работать с Бобом Хартли от не менее титулованного и уважаемого человека — Зинэтулы Хайдаровича Билялетдинова. Рассказывал ребятам, что когда он проходил мимо, мне хотелось встать и отдать честь, дыхание захватывало. Здесь чуть-чуть другой подход, североамериканский. Мне и тот и другой подходы нравятся. Один из них более специфичен, но приносит результат. Просто можно взять что-то от того тренера, что-то от другого. Образуется такая золотая середина, идеальное сочетание.



В «Авангарде» я увидел особое отношение к ребятам, когда видят, что тяжело, то подходят и поддерживают, но также я увидел требовательность Хартли. Если ты не доехал пять сантиметров до линии, то будет свисток, следует остановка, а всё звено переделывает упражнение, как бы тебе тяжело ни было. Здесь такой сплав требовательности и лояльности. Он пытается держать это, у него это получается. И в то же самое время Боб с командой, но даёт знать где та дистанция, которая необходима. Этому тяжело научиться, это либо есть, либо нет», — приводит слова Потапова пресс-служба омского клуба.

Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить Главные кандидаты на пост тренера – Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.