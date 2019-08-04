Тренер «Ванкувера»: уверен, что ситуация с контрактом Бёзера разрешится

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением о нападающем Броке Бёзере, который находится в статусе ограниченно свободного агента. В 2018 году форвард занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку НХЛ, уступив только нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзалу.
«Я не переживаю. Это типичная ситуация для сегодняшней НХЛ. Знаю, что Брок очень хочет играть, хочет остаться в команде. Я недавно говорил с ним. Мы обсуждали подготовку к сезону, его состояние. Он с нетерпением ждёт начала нового чемпионата. Ситуация с контрактом обязательно разрешится. Я уверен в этом», — приводит слова Грина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 22-летний Бёзер провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 26 результативных бросков и 30 голевых передач.
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