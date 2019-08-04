Гусев — о «Вегасе»: интересный опыт, который пошёл только на пользу

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев вспомнил тренировочные занятия в составе «Вегас Голден Найтс» и рассказал, когда планирует вернуться в США.
«Если честно, пребывание в составе «Вегаса» мне очень сильно помогло. Я это заметил уже на чемпионате мира в Братиславе. Судил по себе и своим действиям. Вроде, с одной стороны, это просто тренировки. А с другой — они для меня были совсем иными, чем в КХЛ. Было интересно, как и что делать, какие нюансы. Мне подсказывали, как и что лучше выполнять. Это очень хороший и интересный опыт, который пошёл только на пользу.
Поеду в США ближе к сентябрю. Нужно ещё сделать визы, например. У меня есть рабочая, но она заканчивается в начале следующего года. Поэтому мне этой визы не хватит, и нужно все вопросы решить именно сейчас. Как всё решу, то и отправлюсь в Америку. Кроме того, я работаю с тренером по физподготовке в Москве, и мне тут нужно заложить базу, чтобы хватило на весь долгий сезон НХЛ», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.
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