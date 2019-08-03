Тарасенко привезёт Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске 19 августа, информирует официальный сайт хоккейного клуба «Сибирь».



В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.



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