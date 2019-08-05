«Локомотив» — сборная России: Кочетков отразил 39 бросков из 40

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. У подопечных Крэйга Мактавиша одна победа в двух матчах турнира, сборная России одержала две победы.



Отличный матч провёл голкипер сборной России Пётр Кочетков, отразивший 39 бросков из 40. Напомним, недавно вратарь перешёл в систему петербургского СКА.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Николай Коваленко. Через 21 секунду равновесие в счёте восстановил защитник сборной России Дмитрий Юдин. На 16-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен буллит, реализованный Владимиром Брюквиным. На старте третьего периода Юдин оформил дубль. Точку в матче на 47-й минуте поставил форвард Григорий Денисенко, чей гол установил окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России.

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