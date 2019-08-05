«Локомотив» — сборная России: Кочетков отразил 39 бросков из 40

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 1:4. У подопечных Крэйга Мактавиша одна победа в двух матчах турнира, сборная России одержала две победы.
Отличный матч провёл голкипер сборной России Пётр Кочетков, отразивший 39 бросков из 40. Напомним, недавно вратарь перешёл в систему петербургского СКА.
Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Николай Коваленко. Через 21 секунду равновесие в счёте восстановил защитник сборной России Дмитрий Юдин. На 16-й минуте в ворота «Локомотива» был назначен буллит, реализованный Владимиром Брюквиным. На старте третьего периода Юдин оформил дубль. Точку в матче на 47-й минуте поставил форвард Григорий Денисенко, чей гол установил окончательный счёт — 4:1 в пользу сборной России.
- 5 августа 2019
-
19:15
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:37
-
17:13
-
16:49
-
16:43
-
16:12
-
15:49
-
15:35
-
14:51
-
14:20
-
13:44
-
13:04
-
12:48
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
11:03
-
10:34
-
10:00
-
09:33
-
09:05
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 4 августа 2019
-
23:18