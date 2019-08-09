Генменеджер «Колорадо» рассказал о задаче в следующем сезоне НХЛ

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик рассказал о задаче команды в предстоящем сезоне НХЛ.

«Плей-офф – наш приоритет, а в регулярном чемпионате мы должны постараться заработать преимущество домашнего льда. Наша главная цель – Кубок Стэнли. Но мы хотим играть лучше и стабильнее в регулярке», – цитирует Сакика официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «Колорадо» впервые за 11 лет выиграл серию плей-офф. Подопечные Джареда Беднара в первом раунде Кубка Стэнли переиграли лучший клуб западной конференции НХЛ «Калгари Флэймз». Во втором раунде «лавины» в семиматчевой серии уступили «Сан-Хосе Шаркс».

В межсезонье состав команды пополнили нападающие Назем Кадри, Андре Бураковски и Йоонас Донской.