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Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Ак Барса» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 августа, начало — в 10:00 мск. Напомним, обе команды на турнире одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Мамкин— Бодров, Плэтт— Холланд— Секстон;
Батыршин— Вишневский, Доус— Литовченко— Мацек;
Щемеров— Беляков, Мозер— Попов — Сетдиков;
Валитов— Березин, Гареев— Рассейкин — Обидин, Захаров, Пилипенко.

«Ак Барс»:

Билялов (Мисбахов);
Ожиганов— Викстранд, Фрэттин— Кормье— Азеведу;
Юдин— Яруллин, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель— Журавлёв, Глухов — Арт. Галимов— Лукоянов;
Лямкин — Абросимов, Марушев — Михеев — Фисенко, Воронков, Сафонов.

Квартальнов: «Ак Барсу» удался второй период. По прошлым играм он был слабым
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