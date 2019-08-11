Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Ак Барса» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 августа, начало — в 10:00 мск. Напомним, обе команды на турнире одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Мамкин— Бодров, Плэтт— Холланд— Секстон;

Батыршин— Вишневский, Доус— Литовченко— Мацек;

Щемеров— Беляков, Мозер— Попов — Сетдиков;

Валитов— Березин, Гареев— Рассейкин — Обидин, Захаров, Пилипенко.

«Ак Барс»:



Билялов (Мисбахов);

Ожиганов— Викстранд, Фрэттин— Кормье— Азеведу;

Юдин— Яруллин, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель— Журавлёв, Глухов — Арт. Галимов— Лукоянов;

Лямкин — Абросимов, Марушев — Михеев — Фисенко, Воронков, Сафонов.