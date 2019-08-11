Мартемьянов: «Автомобилист» достойно сыграл на турнире в Казахстане

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал игру команды в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Ак Барсом» (4:3 Б). В ходе встречи клуб из Екатеринбурга трижды уступал в счёте.



«Это был хороший матч с участием сильных команд. Мы опять получили много удалений, хотя в меньшинстве действовали неплохо. Пока идёт привыкание к новым правилам, да и хоккеисты находятся ещё не в лучшей физической форме. Зато на льду присутствует страсть и неуступчивость. В целом же я доволен выступлением на этом турнире: считаю, что мы сыграли достойно», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.



На турнире в Нур-Султане «Автомобилист» одержал три победы и потерпел одно поражение. Подопечные Мартемьянова обеспечили себе второе место.

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