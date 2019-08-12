Гулявцев: весь мир у Дацюка должен учиться тому, что он делает на площадке

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев рассказал о старте карьеры российского нападающего Павла Дацюка.

«Дацюк отмечал, как многому научился у меня в плане техники? Я уже много раз это говорил и сейчас повторю: как Павел Дацюк может у кого-то учиться? Как? Тут весь мир у него должен учиться тому, что он делает на площадке. Не зря его зовут Волшебником. Он всегда был таким. Просто, может быть, поначалу на это не обращали внимания.

У нас с ним разница в возрасте всего пять лет. Если бы ему было 20 лет, а мне 30, тогда можно было бы о чём-то говорить. А так вы про Дацюка меня даже не спрашивайте — я буду всё равно отвечать только одним словом: Волшебник. Больше тут нечего добавлять — всем и так понятно, что это за человек, что за фигура для мирового хоккея. Дацюк выиграл всё, что можно, добился всемирного признания и всё равно продолжает играть в 40 лет, ставит перед собой новые цели. Комментарии тут излишни — остаётся только восхищаться», — приводят слова Гулявцева «Известия».