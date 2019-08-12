Эксперт NHL Network: у Подколзина огромные перчатки! Этот парень прогрессирует

Эксперт североамериканской телекомпании NHL Network Сэм Косентино положительно оценил прогресс российского нападающего Василия Подколзина, который на драфте-2019 был выбран «Ванкувер Кэнакс» под общим 10-м номером.
«Подколзина могли выбрать под третьим — по крайней мере, если бы я был генеральным менеджером, то взял бы его сразу после Хьюза и Какко. Но получилось так, что он продержался до десятого выбора. В ВХЛ его статистика была не очень хорошей, но, вероятно, это из-за того, что тренер не слишком полагался на молодых хоккеистов. Действующий контракт не позволит уехать из России на протяжении двух ближайших лет.
Больше всего меня впечатлила разница между тем, когда Василий в апреле приехал на тесты по физической готовности, и июнем, когда он был на драфте. Его хоккейные краги значительно выросли, они стали просто огромными! Пожалуй, стоит верить, что этот парень действительно будет серьёзно прогрессировать и становиться лучше», — отметил Косентино.
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