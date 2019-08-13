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Генменеджер «Каролины»: Уильямс пытается принять решение, которое его устроит

Генменеджер «Каролины»: Уильямс пытается принять решение, которое его устроит
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о ситуации с капитаном команды Джастином Уильямсом, который 1 июля стал неограниченно свободным агентом. В октябре канадцу исполнится 38 лет.

«Владелец «Каролины» Том Дандон и я вместе говорили с Джастином, и у нас сложилось впечатление, что внутренне он ещё не определился и продолжает думать. Если вас интересует мое мнение, то некоторое время назад я уже сказал, что он будет играть. Мы поддерживаем связь с Джастином. Он пытается принять решение, которое устроит его и его семью», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне ветеран НХЛ набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли.

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