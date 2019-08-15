Мамин — об игре с «Лозанной»: постоянно приходилось выходить из-под давления

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился мнением о победе со счётом 2:0 в товарищеском матче с «Лозанной».
«Игра мне понравилась. «Лозанна» — весьма энергичный соперник. Они постоянно бежали, действовали энергично. Это было очень хорошо для нас, постоянно приходилось выходить из-под давления. Мы как раз последние несколько дней на тренировках и занимались этим. Сейчас как раз применяли это и отработали. Хорошо поработали в атаке. Эту игру можно занести в актив. Площадка меньшего размера, у нас практически все умеют играть на таких. В любом случае к ним весьма быстро привыкаешь», — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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