Михайлов: не нужно принижать заслуги Никитина в чемпионстве ЦСКА

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов оценил вклад главного тренера «армейцев» Игоря Никитина в завоевание чемпионского титула. Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина на багаже Дмитрия Квартальнова.



«Мнение своего друга Пашкова здесь не разделяю. Какие-то моменты Квартальнов, наверное, в ЦСКА заложил, но после его ухода президент клуба и новый главный тренер Игорь Никитин пригласили 11-12 игроков и на 50 процентов поменяли состав команды. Не нужно принижать заслуги этих людей в чемпионстве ЦСКА.



От кого жду прогресса в новом сезоне? Прежде всего от тех хоккеистов, которые на регулярной основе приглашаются в сборную, у них большой потенциал. О Киселевиче с Секачем уже говорил ранее, также жду, что выстрелят молодые из «Звезды» — например, вратарь Самойлов. В полный рост должны распрямиться Светлаков и Мамин, они не должны играть эпизодические роли», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

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