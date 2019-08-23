TMZ: тест на «сахарок» провален, наказание для Кузнецова не удивительно

Североамериканский таблоид TMZ прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию нападающего Евгения Кузнецова, вынесенную ИИХФ за положительную допинг-пробу на кокаин.



«Евгений Кузнецов, звезда «Вашингтон Кэпиталз», отстранён от участия в международных матчах после положительного теста на «сахарок». После того как всплыло видео с белым порошком в виде полосок и свёрнутой в трубочку купюрой, это никого не удивило. Тогда 27-летний Кузнецов сделал заявление, что он никогда (!) не принимал наркотики. И ни НХЛ, ни руководство «Кэпиталз» не предпринимало никаких действий. Но Международная федерация хоккея наблюдает за всем и делает всё немного иначе. В пятницу они дали Кузнецову четыре года дисквалификации после положительного теста на кокс. Другими словами, он не сможет представлять свою родную страну, Россию, на международных соревнованиях», — отмечает TMZ.

Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».

«Это похоже на провокацию и подставу». Что говорят о кокаине у Кузнецова Известные хоккейные эксперты разбирают сложившуюся ситуацию.