Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» подписал контракт с 18-летним латвийским вратарём

«Ванкувер» подписал контракт с 18-летним латвийским вратарём
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с вратарём Артуром Силовым, информирует официальный сайт клуба.

18-летний представитель Латвии (193 см, 92 кг) был задрафтован клубом в 2019 году под общим 156-м номером в шестом раунде.

В минувшем сезоне он выступал за ХК «Рига» в МХЛ и чемпионате Латвии. Также принял участие в юниорском чемпионате мира в составе сборной Латвии U18. В пяти матчах на турнире Артур за матч пропускал 3,32 шайбы и отражал 91,8% бросков. Силов был включён в тройку лучших игроков латвийской сборной по итогам турнира.

Основным голкипером «Ванкувера» является швед Якоб Маркстрём, его бэкапом в новом сезоне будет американец Тэтчер Демко.

Генменеджер «Ванкувера» — о Бёзере: ещё никто из ОСА в НХЛ не продлил контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент