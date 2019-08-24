«Ванкувер» подписал контракт с 18-летним латвийским вратарём
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с вратарём Артуром Силовым, информирует официальный сайт клуба.
18-летний представитель Латвии (193 см, 92 кг) был задрафтован клубом в 2019 году под общим 156-м номером в шестом раунде.
В минувшем сезоне он выступал за ХК «Рига» в МХЛ и чемпионате Латвии. Также принял участие в юниорском чемпионате мира в составе сборной Латвии U18. В пяти матчах на турнире Артур за матч пропускал 3,32 шайбы и отражал 91,8% бросков. Силов был включён в тройку лучших игроков латвийской сборной по итогам турнира.
Основным голкипером «Ванкувера» является швед Якоб Маркстрём, его бэкапом в новом сезоне будет американец Тэтчер Демко.
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