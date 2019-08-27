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Хьюз: хочу сразу стать заметным игроком в НХЛ

Хьюз: хочу сразу стать заметным игроком в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил готовность к выступлению в НХЛ.

«Думаю, что достоверно сказать о такой готовности невозможно. Я очень хорошо тренировался летом, отлично позанимался на льду. И психологически я готов.

Думаю, что от НХЛ все отличалось довольно сильно, учитывая сборные своих стран и большой лёд. Ситуация, когда матчи проходят два дня подряд, потом один день перерыва и снова матч, помогла мне более глубоко взглянуть на свою игру — вещи, над которыми я могу поработать, в чём стать лучше. Понимать зоны, из которых я могу больше забивать и набирать больше очков. Для меня это была очень хорошая проверка, я смог себя оценить.

У меня есть определённые мысли относительно личных целей. Там нет никаких сумасшедших цифр. Это НХЛ. Я никогда в ней раньше не играл. Конечно, мне хочется сразу быть заметным игроком. И, наверное, в «Нью-Джерси» надеются на то же самое», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

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