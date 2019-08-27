Хьюз: хочу сразу стать заметным игроком в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил готовность к выступлению в НХЛ.



«Думаю, что достоверно сказать о такой готовности невозможно. Я очень хорошо тренировался летом, отлично позанимался на льду. И психологически я готов.



Думаю, что от НХЛ все отличалось довольно сильно, учитывая сборные своих стран и большой лёд. Ситуация, когда матчи проходят два дня подряд, потом один день перерыва и снова матч, помогла мне более глубоко взглянуть на свою игру — вещи, над которыми я могу поработать, в чём стать лучше. Понимать зоны, из которых я могу больше забивать и набирать больше очков. Для меня это была очень хорошая проверка, я смог себя оценить.



У меня есть определённые мысли относительно личных целей. Там нет никаких сумасшедших цифр. Это НХЛ. Я никогда в ней раньше не играл. Конечно, мне хочется сразу быть заметным игроком. И, наверное, в «Нью-Джерси» надеются на то же самое», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.

Подколзин будет покорять «Ванкувер». Как прошёл первый раунд драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз ожидаемо был выбран под первым номером.