Вей: у ЦСКА есть все возможности, чтобы снова завоевать Кубок Гагарина
Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился ожиданиями от сезона КХЛ.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз. Но мы готовы к любым трудностям, уверены в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности, для того чтобы снова завоевать Кубок Гагарина», – приводят слова Вея «Известия».
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.
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А на Востоке крутую по именам оборону собрали «Авангард» и «Магнитка».
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