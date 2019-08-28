Браташ: успехи российских юниоров неслучайны, сказывается системная работа

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал успехи российских молодёжных и юниорских сборных команд.



«В российском хоккее подросло очень хорошее поколение перспективных игроков. Мы это видим на примере успехов юниорских сборных, стабильной игры молодёжных команд. Система сборных и Федерации хоккея России старается выявлять наиболее талантливых игроков и давать шанс проявить себя тем, кто действительно этого заслуживает и старается.



Отмечу, что во многом эти успехи – второе место на ЮЧМ, первое место на Кубке Глинки/ Гретцки — достигаются за счет системной работы, серьёзной и глубокой подготовки к каждому турниру, индивидуальному подходу к каждому игроку. У нас в олимпийской сборной на предсезонном турнире Sochi Hockey Open был самый молодой состав в истории, и этот состав наравне сражался с ведущими клубами КХЛ. Это отличная практика для молодых ребят, которым и играть за сборные в сезоне.



Работа по подготовке юниоров сейчас меняется кардинально. Именно для нее ФХР и разработала программу подготовки „Красная Машина“. Каждая школа может взять наши методики себе в работу, чтобы готовить кандидатов в сборные команды», — рассказал Браташ «Чемпионату».

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