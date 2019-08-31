Григоренко: «Авангард» укрепил состав, ЦСКА ждёт непростая встреча
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от матча с «Авангардом» за Кубок открытия. Встреча состоится в Москве завтра, 1 сентября, начало — в 15:30 мск.
«Мы хорошо провели предсезонку. Отдых, тренировочный процесс и подготовка к сезону получились качественными. Все, что планировали тренерский штаб, игроки и персонал, сделано. Подходим к сезону в хорошей форме.
Если посмотреть на «Авангард», то они усилились. Именно против них мы играли в финале, это о многом говорит. Омичи ставят высокие цели, поэтому нас ждёт непростая встреча. Уже виделись с болельщиками, когда играли с ними. Теперь ждём на трибунах «ЦСКА Арены». С них — поддержка, с нас — хоккей», — приводит слова Григоренко пресс-служба «армейцев».
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