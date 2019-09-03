Морозов: выступление «Ак Барса» — одна из главных интриг нового сезона КХЛ

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Морозов поделился ожиданиями от выступления казанской команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Выступление казанцев — одна из главных интриг стартовавшего сезона. Крайне интересно увидеть, что из себя станет представлять команда при Квартальнове, насколько будет отличаться от той, что была при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове», — приводят слова Морозова «Известия».

Напомним, что 42-летний экс-хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10 ), трёхкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) в составе «Ак Барса». Кроме того, Морозов становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, а также был серебряным призёром Олимпийских игр Нагано-1998.