Цулыгин: «Салават» выбил из себя серьёзный перелёт, но ребята молодцы

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).



«Сегодня была упорная игра. Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелёт, но, при этом, ребята – молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но к сожалению, не смогли выиграть по буллитам», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.



Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. В результате эпизода китайский клуб получил большинство, которое реализовал Адам Кракнелл. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие, однако ещё до перерыва Войтек Вольски оформил дубль. Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова. Исход матча решила серия буллитов, в котором точнее оказались «драконы». Решающую попытку реализовал Жильбер Брюле.



Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.