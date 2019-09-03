Светлов: ключевой момент победы над «Барысом» — игра в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Барысом» (3:1).



«В целом довольны результатом, хорошая, быстрая игра была. Хочется поблагодарить команду — играли самоотверженно, на себя шайбу ловили. Думаю, ключевой момент – игра в неравных составах. В нужный момент вратарь выручил, две минуты выстояли „3 на 5“, в концовке забили в пустые. Очень доволен началом сезона, хороший старт, хорошая победа. Дальше готовимся», — приводит слова Светлова официальный сайт «Барыса».



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 32-й минуте счёт точный бросок на свой счёт записал нападающий дальневосточного клуба Маркус Юнг. Вскоре подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Адама Альмквиста. На 51-й минуте команда хозяев сократила разрыв усилиями форварда Корбана Найта. Команда Андрея Скабелки пыталась организовать финальный штурм, но пропустила в пустые ворота.

«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»